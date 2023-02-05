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ДТЭК заявила, что в Киеве и Киевской области вводятся стабилизационные отключения света

Общество
ДТЭК заявила, что в Киеве и Киевской области вводятся стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения света частично охватят Киев и Киевскую область в воскресенье, говорится в заявлении компании ДТЭК в Telegram-канале.

По данным украинского энергохолдинга, в Киевской области ограничения введут только в Киево-Святошинском районе. При этом в столице Украины стабилизационные отключения будут действовать в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы.

Применения частичных отключений, как отметили в ДТЭК, поможет снизить риск аварий из-за перегрузки оборудования.

Энергохолдинг ранее сообщал, что Киев, Киевская и Днепропетровская область проведут первую половину дня без ограничений электроснабжения. Подчеркивалось, что лимиты начнут действовать с 17:00 по 21:00 по московскому времени.
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