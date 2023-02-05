Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что в Европа переживает «демографическую зиму»

Страны Европейского союза переживают «демографическую зиму». Об этом сообщил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, из-за различных позиций стран Европы не удалось выстроить общую иммиграционную политику. Кроме того, не получилось достигнуть понимания в отношении вопросов предоставления убежища.
«Мы переживаем демографическую зиму», — сообщил Боррель в интервью газете El Pais.
Европа не будет строить будущее в статусе закрытой территории. В интересах Евросоюза пускать к себе иммигрантов, однако делать это следует нормированным и организованным способом, добавил Боррель.