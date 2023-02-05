Принц Гарри лишился девственности с водителем экскаватора

Скандальные мемуары «Запасной» принца Гарри приоткрывают завесу тайны над многими аспектами его личной жизни, включая и то, как герцог Сассекский лишился девственности. Сын короля Карла III признался, что первой его дамой стала взрослая женщина, но личность ее раскрывать не стал.
Как сообщает Daily Mail, речь, вероятнее всего, идет о 40-летнем водителе экскаватора Саша Уолпоп — матери двоих детей, которая в юности дружила с принцем и работала в королевском поместье в Глостершире.
Как рассказала сама Уолпоп, свою связь с принцем Гарри она держала на протяжении 21 года, так как герцог Сассекский был ее другом, и она не хотела привлекать к себе излишнего внимания.