Жертвами серии ДТП на скоростной трассе в Китае стали 16 человек

Серия смертельных ДТП произошла на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
В пяти дорожных происшествиях столкнулись 49 автомобилей. В одном из ДТП погибли семеро местных жителей, еще в трех авариях — по три человека, а пятая авария обошлась без жертв. В ходе ЧП несколько машин загорелись. В итоге порядка 66 человек получили травмы различной степени тяжести.
В настоящий момент движение по скоростной магистрали возобновлено. Сотрудники правоохранительных органов расследуют причины массовых аварий.