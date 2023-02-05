Жертвами серии ДТП на скоростной трассе в Китае стали 16 человек

В пяти дорожных происшествиях столкнулись 49 автомобилей. В одном из ДТП погибли семеро местных жителей, еще в трех авариях — по три человека, а пятая авария обошлась без жертв. В ходе ЧП несколько машин загорелись. В итоге порядка 66 человек получили травмы различной степени тяжести.