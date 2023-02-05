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Жертвами серии ДТП на скоростной трассе в Китае стали 16 человек

Происшествия
Жертвами серии ДТП на скоростной трассе в Китае стали 16 человек

Серия смертельных ДТП произошла на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

В пяти дорожных происшествиях столкнулись 49 автомобилей. В одном из ДТП погибли семеро местных жителей, еще в трех авариях — по три человека, а пятая авария обошлась без жертв. В ходе ЧП несколько машин загорелись. В итоге порядка 66 человек получили травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент движение по скоростной магистрали возобновлено. Сотрудники правоохранительных органов расследуют причины массовых аварий.
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