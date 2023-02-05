Роскосмос заявил о выходе на околоземную орбиту ракеты с новым метеоспутником

Напомним, «Протон-М» стал первой российской ракетой, запущенной в этом году. Как отмечали в Роскосмосе, еще два старта с Байконура запланированы на февраль. Сейчас на орбите находятся всего два спутника «Электро-Л» под номерами два и три. Их вывели на орбиту в 2016 и 2019 году. Первый спутник запустили в 2011-м, однако спустя пять лет он вышел из строя.