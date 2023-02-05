«Никогда с ним не встречался»: Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с ранением Игоря Мангушева

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появившиеся в Сети данные о ранении в районе Стаханова Игоря Мангушева, который последний год сражался добровольцем в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
По словам бизнесмена, к сожалению, он никогда с Мангушевым не встречался и не общался.
«Поэтому не могу ничего точно сказать, но раз он участвовал в СВО, то молодец. Мои коллеги подсказывают, что в 2019 году он сотрудничал с Медиагруппой "Патриот", еще будучи блогером», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Ранее в СМИ сообщалось, что Игоря Мангушева тяжело ранили из короткоствольного оружия в голову, после чего он был доставлен в нейрохирургию Стаханова. Об этом журналистам рассказал музыкант, военкор Аким Апачев.