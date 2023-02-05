В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Злоумышленник, подозреваемого в стрельбе у здания торгового центра, арестовали в Ростове-на-Дону. Соответствующее решение вынес городской суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД.
Напомним, что поймать дебошира удалось в одной из ростовских гостиниц. Стрелявшим оказался 50-летний житель города Азов, который раньше работал в том самом торговом центре.
У хулигана изъяли охотничье ружье, из которого мужчина и вел огонь. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).