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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Происшествия
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Злоумышленник, подозреваемого в стрельбе у здания торгового центра, арестовали в Ростове-на-Дону. Соответствующее решение вынес городской суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД.

Напомним, что поймать дебошира удалось в одной из ростовских гостиниц. Стрелявшим оказался 50-летний житель города Азов, который раньше работал в том самом торговом центре.

У хулигана изъяли охотничье ружье, из которого мужчина и вел огонь. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
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