The Telegraph: либеральные миграционные законы Швеции сделали из нее рай для бандитов

По мнению авторов издания, в Швеции существуют довольно либеральные законы относительно приезжих, а также весьма мягкая система правосудия. Следствием этого стало повышение уровня преступности со стороны лиц, только прибывших в Швецию. Так, например, в этом государстве часто эксплуатируют несовершеннолетних граждан, а также используют террористические и насильственные методы в решении проблем.