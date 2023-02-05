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The Telegraph: либеральные миграционные законы Швеции сделали из нее рай для бандитов

Политика
The Telegraph: либеральные миграционные законы Швеции сделали из нее рай для бандитов

Неспособность шведского руководства на законном уровне урегулировать проблемы мигрантов сделала из этой страны рай для бандитских формирований. Такие выводы содержатся в материале The Telegraph.

По мнению авторов издания, в Швеции существуют довольно либеральные законы относительно приезжих, а также весьма мягкая система правосудия. Следствием этого стало повышение уровня преступности со стороны лиц, только прибывших в Швецию. Так, например, в этом государстве часто эксплуатируют несовершеннолетних граждан, а также используют террористические и насильственные методы в решении проблем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Швецию не надеяться на одобрение ее членства в НАТО со стороны Анкары. Так он отреагировал на сожжение Корана в Стокгольме.
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