Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда украинских националистов в одну из квартир жилого дома.
Кулемзин уточнил, что все произошло в Петровском районе Донецка. Снаряд попал в жилой дом на улице Красногоровской. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Накануне утром по Киевскому району областного центра было выпущено сразу 10 снарядов из РСЗО, зафиксированы частичные разрушения нескольких пятиэтажных домов. Из-под завалов спасатели достали тела троих погибших.