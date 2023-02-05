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Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка

Происшествия
Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда украинских националистов в одну из квартир жилого дома.

Кулемзин уточнил, что все произошло в Петровском районе Донецка. Снаряд попал в жилой дом на улице Красногоровской. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Накануне утром по Киевскому району областного центра было выпущено сразу 10 снарядов из РСЗО, зафиксированы частичные разрушения нескольких пятиэтажных домов. Из-под завалов спасатели достали тела троих погибших.
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