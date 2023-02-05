Значительный рост предложения фиксируется на российском рынке новостроек

Объем выставленных на продажу квартир в новостройках в январе текущего года увеличился на 20% в сравнении с тем же периодом в 2022 году, передают «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Этажи».
Рост рынка первичной недвижимости наблюдается с марта прошлого года. Такая тенденция связана с высокими темпами строительства, рассказал директор по продажам «Этажей» Сергея Зайцева.
Эксперт не исключил, что в будущем такие показатели сохранятся, что важно, так как благодаря этому растет конкуренция, которая сдерживает увеличение стоимости.