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Значительный рост предложения фиксируется на российском рынке новостроек

Экономика
Значительный рост предложения фиксируется на российском рынке новостроек

Объем выставленных на продажу квартир в новостройках в январе текущего года увеличился на 20% в сравнении с тем же периодом в 2022 году, передают «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Этажи».

Рост рынка первичной недвижимости наблюдается с марта прошлого года. Такая тенденция связана с высокими темпами строительства, рассказал директор по продажам «Этажей» Сергея Зайцева.

Эксперт не исключил, что в будущем такие показатели сохранятся, что важно, так как благодаря этому растет конкуренция, которая сдерживает увеличение стоимости.
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