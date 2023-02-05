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Снайпер ВС РФ рассказал о сорванной атаке иностранных наемников в зоне СВО

Армия
Снайпер ВС РФ рассказал о сорванной атаке иностранных наемников в зоне СВО

Снайперы российской армии из числа мобилизованных обнаружили и отразили попытку атаки иностранных наемников из состава ВСУ. Об этом рассказал командир взвода.

В комментарии для РИА Новости он поделился, что в подразделение поступила задача усилить позиции и отбросить противника назад, поскольку наемники уже начали штурм. Бойцы ВС РФ выдвинулись для выполнения задачи и отогнали иностранцев назад.

«Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди», — сообщил военный.

Помимо этого, он отметил, что враг в ходе боестолкновения применял разные виды оружия. Российские военнослужащие в свою очередь отражали атаки на стратегически важной высоте.
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