Снайпер ВС РФ рассказал о сорванной атаке иностранных наемников в зоне СВО

Снайперы российской армии из числа мобилизованных обнаружили и отразили попытку атаки иностранных наемников из состава ВСУ. Об этом рассказал командир взвода.
В комментарии для РИА Новости он поделился, что в подразделение поступила задача усилить позиции и отбросить противника назад, поскольку наемники уже начали штурм. Бойцы ВС РФ выдвинулись для выполнения задачи и отогнали иностранцев назад.
«Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди», — сообщил военный.
Помимо этого, он отметил, что враг в ходе боестолкновения применял разные виды оружия. Российские военнослужащие в свою очередь отражали атаки на стратегически важной высоте.