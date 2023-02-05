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Нардеп Железняк назвал возможного кандидата на пост главы МО Украины вместо Резникова

Политика
Нардеп Железняк назвал возможного кандидата на пост главы МО Украины вместо Резникова

Стала известна возможная кандидатура на пост руководителя украинского минобороны. О том, кто может занять эту должность, рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее экс-нардеп Илья Кива сообщил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Такой информацией бывший парламентарий поделился 5 февраля в своем Telegram-канале. По словам Железняка, его заменой может быть назначен руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — заявил Железняк.

При этом сам Резников может занять пост в министерстве стратегических отраслей промышленности, уточнил депутат.
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