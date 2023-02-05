Нардеп Железняк назвал возможного кандидата на пост главы МО Украины вместо Резникова

Стала известна возможная кандидатура на пост руководителя украинского минобороны. О том, кто может занять эту должность, рассказал депутат Рады Ярослав Железняк.
Ранее экс-нардеп Илья Кива сообщил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Такой информацией бывший парламентарий поделился 5 февраля в своем Telegram-канале. По словам Железняка, его заменой может быть назначен руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов.
«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — заявил Железняк.
При этом сам Резников может занять пост в министерстве стратегических отраслей промышленности, уточнил депутат.