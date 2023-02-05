Нардеп Железняк назвал возможного кандидата на пост главы МО Украины вместо Резникова

Ранее экс-нардеп Илья Кива сообщил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников подал прошение об отставке. Такой информацией бывший парламентарий поделился 5 февраля в своем Telegram-канале. По словам Железняка, его заменой может быть назначен руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов.