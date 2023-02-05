В Ташкентском зоопарке выхаживают истощенного краснокнижного медвежонка

После осмотра специалисты выяснили, что детеныш, который оказался девочкой, действительно находится в истощенном состоянии. Весит медведица всего 18 из необходимых 35-40 килограммов. По словам главного ветеринарного врача зоопарка Махмуда Кузибаева, сейчас у малышки проснулся аппетит: она ест мясную кашу с овощами, а также мед и шоколад.