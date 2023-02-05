В Ташкентском зоопарке выхаживают истощенного краснокнижного медвежонка

Сотрудники Ташкентского зоопарка выхаживают представителя краснокнижного вида бурого медведя. В учреждение детеныш попал с сильным истощением.
Медвежонка нашли, когда тот прогуливался по лесу. Как он остался один, неизвестно: возможно, детеныш тянь-шаньского бурого медведя попросту отстал от матери и потерялся. Без помощи найденыш рисковал погибнуть или попасть в руки браконьеров, да и выглядел чересчур худым, поэтому служащие Министерства природных ресурсов страны решили отправить малыша в Ташкентский зоопарк.
После осмотра специалисты выяснили, что детеныш, который оказался девочкой, действительно находится в истощенном состоянии. Весит медведица всего 18 из необходимых 35-40 килограммов. По словам главного ветеринарного врача зоопарка Махмуда Кузибаева, сейчас у малышки проснулся аппетит: она ест мясную кашу с овощами, а также мед и шоколад.
«При поступлении было проведено обследование, и уже на третий день были даны специальные препараты, витамины. Через 15-20 дней будут проводиться необходимые вакцинации от инфекционных заболеваний, а также от бешенства», — отметил он.
Судьба медведицы пока что не решена. Вероятнее всего, она останется в зоопарке, так как ей будет тяжело адаптироваться к жизни на воле после длительного пребывания с людьми.