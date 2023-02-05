Инструкторы из США и Германии прибыли на Яворовский полигон для обучения бойцов ВСУ

Инструкторы из США и Германии прибыли на Яворовский полигон во Львовской области для обучения солдат ВСУ, в том числе управлению западными танками.
Отмечается, что западные специалисты также займутся анализом дорожной сети, которая будет задействована в процессе переброски танков Leopard 2. Кроме того, будут определены места для развертывания ремонтно-восстановительных станций и складов запчастей для тяжелых боевых машин.
Ранее сообщалось, что первые немецкие танки Leopard и британские Challenger должны прибыть на Украину в конце марта.