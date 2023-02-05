Популярный советский актер Виктор Ильичев лишился карьеры после эмиграции в США

Заслуженный артист РСФСР Виктор Ильичев снялся в более сотни советских картин. Однако после переезда в Америку, актер потерял былую популярность.
Ильичева прославили роли в таких фильмах, как «Вылет задерживается», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Самая обаятельная и привлекательная», «Собака на сене», «Зеленый фургон», «Личная жизнь Кузяева Валентина» и многие другие. Успех артиста в кино прекратился после распада СССР и он лишился карьеры.
Тогда Ильичев принял решение уехать в США к своей жене, балерине Светлане Осиевой. За границей она вышла на пенсию уже в 38 лет и начала преподавать во Флориде. Ильичеву было тяжело на чужбине, так как он не знал язык. На родину артист приезжал всего пару раз в год. Поездки давались артисту очень тяжело, так как его друзья уходили из жизни, и ему оставалось только навещать их могилы.
В 2008 году у Ильичева обнаружили рак. Операция позволила остановить болезнь, однако метастазы перешли на другие органы. Актер умер в 2010 году. 5 февраля ему исполнилось бы 77 лет.