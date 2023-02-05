Популярный советский актер Виктор Ильичев лишился карьеры после эмиграции в США

Тогда Ильичев принял решение уехать в США к своей жене, балерине Светлане Осиевой. За границей она вышла на пенсию уже в 38 лет и начала преподавать во Флориде. Ильичеву было тяжело на чужбине, так как он не знал язык. На родину артист приезжал всего пару раз в год. Поездки давались артисту очень тяжело, так как его друзья уходили из жизни, и ему оставалось только навещать их могилы.