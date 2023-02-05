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Железняков прокомментировал отсутствие приглашения Щербаковой на награждение от ISU

Спорт
Железняков прокомментировал отсутствие приглашения Щербаковой на награждение от ISU

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировал приглашения для Анны Щербаковой от Международного союза конькобежцев (ISU). Специалист видит в этом решении исключительно политический подтекст.

Напомним, Щербакова попала в тройку претендентов на приз лучшего фигуриста по итогам 2022 года. Пресс-служба ISU объяснила отсутствие россиянки в списке приглашенных гостей «соображениями безопасности». Однако Железняков считает, что все дело в политике.

Тут больше политика, чем «по соображениям безопасности». Кто будет трогать наших спортсменов? Если так, можно приставить какую-то охрану для спортсменов», — цитирует хореографа издание Metaraitings.

Щербакова стала победительницей индивидуальных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Россиянка опередила свою соотечественницу Александру Трусову.
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