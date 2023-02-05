Железняков прокомментировал отсутствие приглашения Щербаковой на награждение от ISU

Напомним, Щербакова попала в тройку претендентов на приз лучшего фигуриста по итогам 2022 года. Пресс-служба ISU объяснила отсутствие россиянки в списке приглашенных гостей «соображениями безопасности». Однако Железняков считает, что все дело в политике.