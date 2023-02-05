Пожар унес жизни двух человек в квартире на Нагатинской набережной в Москве

Квартира загорелась в одном из домов на Нагатинской набережной в Москве. В результате пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС российской столицы.
Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. По словам спасателей, огнем были охвачены вещи и мебель в комнате, а также приквартирном холле.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 2:40 по московскому времени. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что источник огня находился в квартире на пятом этаже. Один из погибших пытался спастись из огня и выпал из окна, в результате чего скончался от полученных травм. Труп второй жертвы спасатели нашли внутри квартиры. Причины пожара устанавливаются.