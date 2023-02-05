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Психолог Розенберг на примере звезд рассказала, как справляться с изменами

Общество
Психолог Розенберг на примере звезд рассказала, как справляться с изменами

Супружеская неверность способна не только разрушить отношения, но и нанести глубокую рану, на заживление которой порой уходит не один десяток лет. Психолог Любовь Розенберг на примере звезд рассказала, как лучше справиться с адюльтером.

По словам специалиста, около 60% пар после разрыва прекращают всякое общение, но есть и те, кто продолжают поддерживать связь. В пример она привела певицу Риту Дакоту, продолжившую общаться с ее бывшим супругом Владом Соколовским после скандального развода.

«Лучше всего — оставаться человеком. Если говорить о расставании, то, безусловно, крайне редко это бывает экологичный развод, где супруги все обговорили и расходятся по взаимной договоренности спокойно, не имея никаких претензий», — приводит слова специалиста «СтарХит».

В качестве же плохого примера собеседница издания привела развод певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, примеру которых, по ее мнению, следовать не стоит.
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