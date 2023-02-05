Anadoly: Россия и Германия оказались лидерами по импорту турецких товаров в январе

В январе 2023 года Турция экспортировала товаров более чем на 19 млрд долларов. Основными импортерами стали Россия и Германия, передает Anadoly со ссылкой на данные пресс-службы Ассамблеи экспортеров Турции.
В сравнении с показателем января 2022 года в первый месяц текущего года Турция продала на 10,4% больше продукции и товаров. Россия закупала у турецких коллег кожаные изделия, химикаты, автомобили и оборудование. Основным импортом Германии стали товары автомобильной промышленности, устройства для кондиционеров и готовая одежда.
Ранее в Турции отметили, что сотрудничество Анкары и Москвы не нарушает введенные Западом санкции. Торговля реализуется в отраслях, которые не попали в санкционный список.