Коммунальная авария оставила без отопления более 30 тысяч жителей Смоленска

Отопление и горячее водоснабжение пропали в 293 жилых домах в трех районах Смоленска. Это произошло из-за коммунальной аварии.
Специалисты обнаружили утечку сетевой воды на улице Соболева. Кроме того, выявлена течь из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической.
«В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности, с населением 31 000 человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Аварийно-восстановительные бригады ведут ремонтные работы. Прокуратура региона инициировала проверку в отношении ресурсоснабжающих организаций по факту коммунальной аварии, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.