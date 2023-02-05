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Коммунальная авария оставила без отопления более 30 тысяч жителей Смоленска

Общество
Коммунальная авария оставила без отопления более 30 тысяч жителей Смоленска

Отопление и горячее водоснабжение пропали в 293 жилых домах в трех районах Смоленска. Это произошло из-за коммунальной аварии.

Специалисты обнаружили утечку сетевой воды на улице Соболева. Кроме того, выявлена течь из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической.

«В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности, с населением 31 000 человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Аварийно-восстановительные бригады ведут ремонтные работы. Прокуратура региона инициировала проверку в отношении ресурсоснабжающих организаций по факту коммунальной аварии, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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