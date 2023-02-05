Пушков: украинский кризис лишил Европу надежды на военный суверенитет

Он объяснил, что с 80-х годов прошлого века Евросоюз обсуждал идею создания общих вооруженных сил, однако так ни к чему и не пришел. При этом он добавил, что реализовать подобный замысел невозможно, потому что почти все страны ЕС входят в НАТО.