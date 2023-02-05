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Мессенджер Telegram позволил переводить чаты и каналы на русский язык

Общество
Мессенджер Telegram позволил переводить чаты и каналы на русский язык

Пользователи мессенджера Telegram получили возможность переводить чаты и каналы на русский язык. Эта функция была добавлена с новым обновлением.

Как указывается в блоге Telegram, автоматический перевод чатов, групп и каналов с иностранных языков на русский стал доступен Premium-пользователям.

«Достаточно лишь нажать на новую кнопку «Перевести» в верхней части экрана», — говорится в сообщении.

Наряду с этим в мессенджере появился конструктор аватаров, позволяющий пользователям преобразовывать анимированные эмоджи и стикеры в фотографию для личного аккаунта, группы или канала, а также десять новых наборов эмоджи.
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