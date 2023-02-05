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В Подольске двое мужчин до смерти избили 50-летнего прохожего

Происшествия
В Подольске двое мужчин до смерти избили 50-летнего прохожего

Двое злоумышленников напали на 50-летнего прохожего в Подольске и до смерти избили мужчину. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.

Потасовка произошла возле дома №26 по улице Свердлова и попала на камеру видеонаблюдения. Кадрами делится Telegram-канал службы «112».

Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи не смогли помочь пострадавшему и констатировали его смерть. Отмечается, что дебоширы били местного жителя ногами по голове.

Один из задержанных граждан был ранее судим. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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