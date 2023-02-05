Экологи спасли десятки зверей и птиц, брошенных в сочинском сафари-парке

Операция по спасению брошенных в сафари-парке животных, по словам Зобнина, еще продолжается. Так, сегодня оттуда вывезут в Кавказский заповедник шакала и четырех енотов. Эвакуировать останется двух верблюдов, медведя и двух яков. Эколог уточнил, что судьба благородного оленя и краснокнижной носухи остается неизвестной.