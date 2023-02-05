Экологи спасли десятки зверей и птиц, брошенных в сочинском сафари-парке

Более 30 зверей и птиц, брошенных в сафари-парке в селе Ахштырь, разместили в Сочинском географическом обществе и эколого-биологическом центре. Экологи эвакуировали еще не всех животных.
Как рассказал «РГ» глава Сочинского географического общества Александр Зобнин, из сафари-парка уже вывезли редких птиц, в том числе орла-могильника и филина, а также мангустов, носух, дикобразов, среднеазиатских лисиц и кроликов.
Операция по спасению брошенных в сафари-парке животных, по словам Зобнина, еще продолжается. Так, сегодня оттуда вывезут в Кавказский заповедник шакала и четырех енотов. Эвакуировать останется двух верблюдов, медведя и двух яков. Эколог уточнил, что судьба благородного оленя и краснокнижной носухи остается неизвестной.