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Захарова сочла сомнительными слова Борреля о европейских наемниках на Украине

Политика
Захарова сочла сомнительными слова Борреля о европейских наемниках на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала интервью председателя евродипломатии Жозепа Борреля испанской газете El País.

По словам европейского чиновника, ЕС никогда не рассматривал и не собирается использовать возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте с Москвой.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года», — поставила Захарова Борреля в неудобное положение.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам грозит скорое изгнание из нетолерантной Европы. Соответствующее заявление сделал ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин.
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