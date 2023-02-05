Захарова сочла сомнительными слова Борреля о европейских наемниках на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала интервью председателя евродипломатии Жозепа Борреля испанской газете El País.
По словам европейского чиновника, ЕС никогда не рассматривал и не собирается использовать возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте с Москвой.
«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года», — поставила Захарова Борреля в неудобное положение.
Ранее сообщалось, что украинским беженцам грозит скорое изгнание из нетолерантной Европы. Соответствующее заявление сделал ведущий передачи «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин.