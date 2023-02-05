Newsweek: американцы уличили Байдена в умышленном хранении конфиденциальных документов

Найденные в частных помещениях главы Белого дома Джо Байдена конфиденциальные материалы оказались там не случайно. Гвоздь в крышку гроба политика забыли около половины жителей США.
Напомним, что ранее в доме, гараже, а также в офисе Байдена в Вашингтоне были найдены документы, которые находятся под грифом секретности. По словам президента США, он совершенно не знает, как эти материалы там оказались.
Сотрудники Redfield & Wilton Strategies по заказу журналистов Newsweek пролили свет на отношение американцев к этой ситуации. Многие респонденты выразили уверенность в том, что секретная документация была спрятана там специально.
«Сорок три процента американцев считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы... 34% полагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке"», — сказано в материале.
Ранее американские республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов. Также они инициировали начало расследования в отношении семьи политика.