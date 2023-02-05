Артисты столкнулись с массовой отменой концертов в Петербурге

Среди артистов, которым не доведется выступить в Северной столице, оказались певицы Ирина Аллегрова и Вика Цыганова. Помимо них, не состоятся в обозначенные даты и концерты групп «Три дня дождя» и «Кис-кис. Панк-огонек».