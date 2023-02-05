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Артисты столкнулись с массовой отменой концертов в Петербурге

Общество
Артисты столкнулись с массовой отменой концертов в Петербурге

Снятие большинства ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не развязало руки организаторам концертов в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, в городе по-прежнему массово отменяются и переносятся выступления звезд.

Среди артистов, которым не доведется выступить в Северной столице, оказались певицы Ирина Аллегрова и Вика Цыганова. Помимо них, не состоятся в обозначенные даты и концерты групп «Три дня дождя» и «Кис-кис. Панк-огонек».

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной. Число заболевших продолжает расти, несмотря на громкие заявления губернатора Александра Беглова о выработавшемся у горожан коллективном иммунитете.
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