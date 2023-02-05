Артисты столкнулись с массовой отменой концертов в Петербурге

Снятие большинства ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не развязало руки организаторам концертов в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, в городе по-прежнему массово отменяются и переносятся выступления звезд.
Среди артистов, которым не доведется выступить в Северной столице, оказались певицы Ирина Аллегрова и Вика Цыганова. Помимо них, не состоятся в обозначенные даты и концерты групп «Три дня дождя» и «Кис-кис. Панк-огонек».
Стоит отметить, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной. Число заболевших продолжает расти, несмотря на громкие заявления губернатора Александра Беглова о выработавшемся у горожан коллективном иммунитете.