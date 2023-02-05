Профессор Судзуки: Япония не станет передавать Украине списанные РСЗО

В интервью ТАСС он объяснил, что поставки этих РСЗО украинской армии невозможны из-за действующих в Японии ограничений на экспорт вооружений. Стоит отметить, что японское минобороны к 2029 году планирует полностью отказаться от устаревшей реактивной артиллерии M270.