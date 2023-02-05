Профессор Судзуки: Япония не станет передавать Украине списанные РСЗО

Япония в ближайшее время хочет списать имеющиеся у нее реактивные системы залпового огня (РСЗО), однако передавать их Украине она не будет, заявил профессор Токийского университета Кадзуто Судзуки.
В интервью ТАСС он объяснил, что поставки этих РСЗО украинской армии невозможны из-за действующих в Японии ограничений на экспорт вооружений. Стоит отметить, что японское минобороны к 2029 году планирует полностью отказаться от устаревшей реактивной артиллерии M270.
«На Японию будет оказываться давление со стороны других стран, чтобы она помогла Украине больше, чем уже сделала», — сказал Судзуки.
Эксперт добавил, что японская сторона не собирается нарушать запрет на экспорт вооружений из-за Киева.