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Профессор Судзуки: Япония не станет передавать Украине списанные РСЗО

Армия
Профессор Судзуки: Япония не станет передавать Украине списанные РСЗО

Япония в ближайшее время хочет списать имеющиеся у нее реактивные системы залпового огня (РСЗО), однако передавать их Украине она не будет, заявил профессор Токийского университета Кадзуто Судзуки.

В интервью ТАСС он объяснил, что поставки этих РСЗО украинской армии невозможны из-за действующих в Японии ограничений на экспорт вооружений. Стоит отметить, что японское минобороны к 2029 году планирует полностью отказаться от устаревшей реактивной артиллерии M270.

«На Японию будет оказываться давление со стороны других стран, чтобы она помогла Украине больше, чем уже сделала», — сказал Судзуки.

Эксперт добавил, что японская сторона не собирается нарушать запрет на экспорт вооружений из-за Киева.
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