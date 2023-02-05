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Бейдер назвал завершившего карьеру бойца Емельяненко своим идолом

Спорт
Бейдер назвал завершившего карьеру бойца Емельяненко своим идолом

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер прокомментировал последний бой в карьере россиянина Федора Емельяненко. Бейдер назвал оппонента по октагону своим идолом.

Американец и Емельяненко встретились во второй раз в карьере. Оба раза победу одерживал Бейдер. Боец смешанных единоборств призвал публику не придавать этому особого значения.

«Неважно, что я два раза победил Федора. Главное для меня — я смог разделить с ним октагон. Федор — идол для меня», — заявил Бейдер на пресс-конференции после боя против Емельяненко.

Напомним, прощальный поединок российского бойца состоялся минувшей ночью в американском Лос-Анджелесе. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бейдер.
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