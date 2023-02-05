События на Украине к 12:00 5 февраля: удар по расположению ВСУ на Херсонщине, Канада передала Киеву Leopard 2

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 5 февраля.
Россия
Запорожская область
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, а также группа журналистов Первого канала и ТАСС попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. По словам Меняйло, они находились на передовой позиции у российских подразделений, выполнявших боевую задачу.
«Был обстрел, все ушли в укрытие. Никто не пострадал. Обстрел закончился, и все продолжили свою работу», — сообщил глава республики.
Херсонская область
Российская артиллерия нанесла удар по расположению ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, уничтожены 18 украинских военнослужащих, еще 10 получили ранения.
ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру региона. Экстренные службы заявили, что в течение ночи под обстрелы попали Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха и Голая Пристань. Суммарно противник выпустил 39 снарядов.
ВСУ беспорядочно минируют территорию контролируемого ими Снигиревского района. От этого страдают мирные граждане — недавно на украинских минах подорвались дети, сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки украинские войска совершили 20 обстрелов территории ДНР. Удары пришлись по 7 населенным пунктам, погибли 4 мирных жителя, еще 4 человека пострадали. Повреждены 29 домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.
За ночь-утро 5 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку, Минеральному и Ясиноватой.
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о продолжающихся тяжелых боях на Бахмутском направлении. Он сообщил, что на севере Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» сражаются буквально за каждую лестничную клетку. При этом сообщения СМИ о якобы «отступлении» ВСУ из города не соответствуют действительности, подчеркнул он.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские войска открывали огонь по Сватово, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки разрушены здание швейной фабрики и гараж.
Украина
В Харьковской области утром прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
В Киевской и Днепропетровской областях уменьшили ограничения на электроснабжения. Как сообщил энергохолдинг ДТЭК, в первой половине дня энергия поставлялась местным жителям без лимитов, ограничения будут применены только с 16:00 по 20:00 по местному времени (17:00 — 21:00 мск).
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинское министерство обороны может сменить главу. По информации парламентария, Алексея Резникова на посту главы МО может заменить Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки.
Депутат Рады Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины чиновников, назначенных на посты при Викторе Януковиче, ждут санкции, арест имущества и конфискация в пользу государства.
Канада передала Украине первый танк Leopard 2. Как сообщила глава канадского минобороны Анита Ананд, страна намерена продолжить обеспечивать Киев средствами, «необходимыми для победы».
Израиль изучает вопрос поставок вооружений Украине в соответствии со своими национальными интересами, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что намерен пересмотреть позицию предыдущего правительства по этому вопросу.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, являвшийся посредником между РФ и Украиной в начале спецоперации, сообщил, что переговоры сторон прервал Запад. Беннет отметил, что в какой-то момент западные страны приняли решение «громить» Москву, а не договариваться.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос вступления Украины в ЕС, заметил, что странам, желающим присоединиться к объединению, необходимо сначала соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.