События на Украине к 12:00 5 февраля: удар по расположению ВСУ на Херсонщине, Канада передала Киеву Leopard 2

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о продолжающихся тяжелых боях на Бахмутском направлении. Он сообщил, что на севере Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» сражаются буквально за каждую лестничную клетку. При этом сообщения СМИ о якобы «отступлении» ВСУ из города не соответствуют действительности, подчеркнул он.