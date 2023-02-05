Врач Пол Аллен рассказал о пользе фильмов ужасов

Киноманы, делающие выбор в пользу фильмов ужасов, гораздо лучше способны переносить хроническую боль, а также неприятные ощущения в теле. Об этом сообщил мануальный терапевт Пол Аллен.
По его словам, польза от просмотра хоррор-картин для тревожного сопоставима с эффектом, который дают физические упражнения. Фильмы ужасов способны вызвать у зрителей выброс эндорфина, что, в свою очередь, приводит к эмоциональной разрядке.
Благодаря этому человек легче переносить переживания и боль, которая не кажется ему такой сильной, передает Daily Express.
Стоит также отметить, что поклонники фильмов в жанре ужасов также показали большую ментальную устойчивость в период пандемии коронавирусной инфекции.