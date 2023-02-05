Стоимость арендного жилья в Москве снижается на фоне роста предложения

Стоимость аренды недвижимости в Москве сократилась до 21% на фоне переизбытка предложения. Количество предлагаемых квартир увеличилось в 2,5 раза, а предложение в новостройках достигло 12%, передает «Коммерсантъ».
По данным сервиса «Авито Недвижимость», за последний год в среднем стоимость аренды квартиры в столице сократилась на 21,4%, до 55 тыс. рублей. При этом аналитики «Циан» утверждают, что средняя цена составила еще меньше — 43,5 тыс.
В феврале текущего года число свободных съемных квартир достигло примерно 30 тыс. Однако наиболее низкий спрос фиксируются при аренде недвижимости в новых домах, где стоимость более высокая.