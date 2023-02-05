Стоимость арендного жилья в Москве снижается на фоне роста предложения

По данным сервиса «Авито Недвижимость», за последний год в среднем стоимость аренды квартиры в столице сократилась на 21,4%, до 55 тыс. рублей. При этом аналитики «Циан» утверждают, что средняя цена составила еще меньше — 43,5 тыс.