Посол России Липаев пока не покинул территорию Эстонии

Руководитель российской дипломатической миссии в Таллине Владимир Липаев пока не будет покидать территорию этой страны. Такая информация была обнародована 5 февраля.
Ранее внешнеполитическое ведомство РФ сообщило о снижении уровня дипломатических связей с Таллином из-за его враждебного курса. Однако российское посольство корреспонденту РИА Новости сообщило, что Липаев по-прежнему будет работать на территории эстонского государства.
«Нет пока», — уточнили в посольстве насчет его отъезда.
Ранее в Эстонии появился памятник украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из песка. Он сделан по образу статуи Свободы, которая располагается в Нью-Йорке.