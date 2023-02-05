Число погибших в ДТП с междугородним автобусом в Турции увеличилось до восьми. В результате аварии 35 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает губернатор провинции Афьонкарахисар.
Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Напомним, что общественный транспорт следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум. Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, съехал с трассы и перевернулся.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.