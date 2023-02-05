Боррель: страны ЕС не собираются перебрасывать своих военных на Украину

Страны Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях.
С таким заявлением в интервью El País выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что необходимо помогать Киеву всеми возможными способами, подчеркнув, это не означает прямое участие европейских стран в конфликте.
«Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска — то, что, безусловно, не находится на повестке дня», — добавил Боррель.
Он подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.