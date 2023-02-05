Оперштаб зафиксировал ухудшение обстановки с COVID-19 в Петербурге

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено более 900 новых случаев.
Согласно данным оперативного штаба, в Северной столице было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом. При этом отмечается, что в начале января данный показатель был значительно ниже. Так, 11 января было выявлено 335 случаев заражения, а 9 января — 277 случаев. За последние сутки были госпитализированы 56 пациентов, жертвами пандемии COVID-19 стали 12 человек.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной. Всего с момента начала пандемии в городе было выявлено 1 849 464 случаев заражения, 36 975 пациентов с COVID-19 скончались. Губернатор Александр Беглов утверждает, что ситуация с коронавирусом в городе остается под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.