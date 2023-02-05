Оперштаб зафиксировал ухудшение обстановки с COVID-19 в Петербурге

Согласно данным оперативного штаба, в Северной столице было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом. При этом отмечается, что в начале января данный показатель был значительно ниже. Так, 11 января было выявлено 335 случаев заражения, а 9 января — 277 случаев. За последние сутки были госпитализированы 56 пациентов, жертвами пандемии COVID-19 стали 12 человек.