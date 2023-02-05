Названы самые популярные направления у россиян для пляжного отдыха летом 2023 года

Названы страны, которые стали самыми популярными у россиян для пляжного отдыха летом этого года.
Соответствующее исследование провели аналитики сервиса OneTwoTrip. Они проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября.
Так, наиболее востребованным зарубежным направлением второй год подряд остается Турция. Сейчас туда оформлено 22,6% от всех заказов. По словам экспертов, спрос на билеты среди российских путешественников увеличился на 43%.
На втором месте расположился Таиланд, куда забронировано 5,7% билетов. А замыкают тройку популярных маршрутов Сейшельские острова, на которые приходится 5,5% всех заказов. Кроме того, в списке оказались ОАЭ и Мальдивы, пишет РИА Новости.