Экономист Колташов объяснил, почему Запад дестабилизирует мировой рынок нефти

Например, для организации экспортеров нефти это означает, что нельзя увеличивать добычу в рамках своих плановых решений, а нужно стараться держать ее на таком уровне, чтобы не усугубить ситуацию на рынке. И не привести свой собственный экспорт к убыткам. Особым дестабилизирующим фактором Запада против рынка нефти Колташов назвал повышение ставок центральных банков. А это делает кредит дороже, деловую активность ниже, что чревато уменьшением потребления нефти и нефтепродуктов, включая продукцию обрабатывающей промышленности всех видов.