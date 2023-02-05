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Экономист Колташов объяснил, почему Запад дестабилизирует мировой рынок нефти

Экономика
Экономист Колташов объяснил, почему Запад дестабилизирует мировой рынок нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд опасается, что антироссийские санкции, которые включают в себя в том числе эмбарго на энергоресурсы из России, могут привести к энергетическому кризису. Об этом сообщило издание Reuters.

На отраслевой конференции в Эр-Рияде он отметил, что подобные меры приведут лишь к «отсутствию энергоснабжения всех видов, когда оно больше всего нужно».

Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что прогноз представителя энергетического ведомства Саудовской Аравии может оказаться правдивым. Эксперт объяснил, что в 2022 году санкции против России способствовали резким перепадам мировых цен на нефть и газ.

«Мы видели и 125 долларов за баррель нефти марки Brent, и 85 долларов за баррель этой же марки. Но в 2023 году становится очевидно, что инвестирование в добычу нефти, в расширение этого процесса для увеличения поставок на мировой рынок — дело весьма рискованное. Именно об этом говорят в Саудовской Аравии, аккуратно пытаясь донести, что может возникнуть дефицит или локальный дефицит нефти, также может возникнуть локальный дефицит нефтепродуктов в какой-либо другой части мира», — подчеркнул Колташов.

Особенно экономист отметил Европейский союз, который, по его словам, больше всех дестабилизирует мировой рынок нефти сегодня. А политическая дестабилизация рынка нефти плохо влияет на все экономики мира.

Например, для организации экспортеров нефти это означает, что нельзя увеличивать добычу в рамках своих плановых решений, а нужно стараться держать ее на таком уровне, чтобы не усугубить ситуацию на рынке. И не привести свой собственный экспорт к убыткам. Особым дестабилизирующим фактором Запада против рынка нефти Колташов назвал повышение ставок центральных банков. А это делает кредит дороже, деловую активность ниже, что чревато уменьшением потребления нефти и нефтепродуктов, включая продукцию обрабатывающей промышленности всех видов.

В целом, подытоживает экономист, для рынка нефти и для иностранных экспортеров 2023 год обещает быть весьма непростым. Хотя, возможно, таких резких перепадов цен, как в 2022 году мы в текущем не увидим. Но воздействие западных стран на рынок все равно будет оставаться дестабилизирующим, отмечает Колташов.

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