Экономист Колташов объяснил, почему Запад дестабилизирует мировой рынок нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд опасается, что антироссийские санкции, которые включают в себя в том числе эмбарго на энергоресурсы из России, могут привести к энергетическому кризису. Об этом сообщило издание Reuters.
На отраслевой конференции в Эр-Рияде он отметил, что подобные меры приведут лишь к «отсутствию энергоснабжения всех видов, когда оно больше всего нужно».
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что прогноз представителя энергетического ведомства Саудовской Аравии может оказаться правдивым. Эксперт объяснил, что в 2022 году санкции против России способствовали резким перепадам мировых цен на нефть и газ.
«Мы видели и 125 долларов за баррель нефти марки Brent, и 85 долларов за баррель этой же марки. Но в 2023 году становится очевидно, что инвестирование в добычу нефти, в расширение этого процесса для увеличения поставок на мировой рынок — дело весьма рискованное. Именно об этом говорят в Саудовской Аравии, аккуратно пытаясь донести, что может возникнуть дефицит или локальный дефицит нефти, также может возникнуть локальный дефицит нефтепродуктов в какой-либо другой части мира», — подчеркнул Колташов.
Особенно экономист отметил Европейский союз, который, по его словам, больше всех дестабилизирует мировой рынок нефти сегодня. А политическая дестабилизация рынка нефти плохо влияет на все экономики мира.
Например, для организации экспортеров нефти это означает, что нельзя увеличивать добычу в рамках своих плановых решений, а нужно стараться держать ее на таком уровне, чтобы не усугубить ситуацию на рынке. И не привести свой собственный экспорт к убыткам. Особым дестабилизирующим фактором Запада против рынка нефти Колташов назвал повышение ставок центральных банков. А это делает кредит дороже, деловую активность ниже, что чревато уменьшением потребления нефти и нефтепродуктов, включая продукцию обрабатывающей промышленности всех видов.
В целом, подытоживает экономист, для рынка нефти и для иностранных экспортеров 2023 год обещает быть весьма непростым. Хотя, возможно, таких резких перепадов цен, как в 2022 году мы в текущем не увидим. Но воздействие западных стран на рынок все равно будет оставаться дестабилизирующим, отмечает Колташов.
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