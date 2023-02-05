Бойцы ВСУ похищают людей с целью выкупа в Херсонской области

Украинские военные похищают людей в Херсонской области, чтобы потом требовать выкуп, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Так, одни из жителей поселка Белозерка обратился к украинским полицейским с просьбой принять меры по поиску его братьев, которые занимались предпринимательской деятельностью. Мужчина заявил, что они были похищены из дома неизвестными людьми в военной форме.
«Военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев приходили к ним с угрозами», — рассказал источник.
По имеющейся информации, бойцы ВСУ требовали от бизнесменов сумму в районе 130 тысяч гривен.