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Бойцы ВСУ похищают людей с целью выкупа в Херсонской области

Армия
Бойцы ВСУ похищают людей с целью выкупа в Херсонской области

Украинские военные похищают людей в Херсонской области, чтобы потом требовать выкуп, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Так, одни из жителей поселка Белозерка обратился к украинским полицейским с просьбой принять меры по поиску его братьев, которые занимались предпринимательской деятельностью. Мужчина заявил, что они были похищены из дома неизвестными людьми в военной форме.

«Военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев приходили к ним с угрозами», — рассказал источник.

По имеющейся информации, бойцы ВСУ требовали от бизнесменов сумму в районе 130 тысяч гривен.
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