TNI: дипломатия США умерла после фиаско Вашингтона израильско-палестинском кризисе

Ранее о стремительном падении внешнеполитической роли Соединенных Штатов сообщили журналисты из Турции. Они подчеркнули, что инструментарий Вашингтона лишился всех козырей, и теперь Белый дом вынужден перейти к языку угроз в отношении Анкары.