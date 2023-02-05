TNI: дипломатия США умерла после фиаско Вашингтона израильско-палестинском кризисе

Соединенные Штаты окончательно потеряли свое влияние на Ближнем Востоке. К столь неутешительному выводу пришли авторы местного издания The National Interest.
По мнению журналистов, о смерти американской дипломатии говорит сдержанная реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на конфликт Израиля и Палестины. Неготовность Вашингтона предпринять эффективные меры для решения проблемы попросту обнажили фатальное бессилие страны в регионе.
«Предложения Блинкена свидетельствуют о быстром сокращении дипломатического присутствия США в том, что на протяжении многих лет было ключевым компонентом политики США в регионе», — указали на фиаско Белого дома в The National Interest.
Ранее о стремительном падении внешнеполитической роли Соединенных Штатов сообщили журналисты из Турции. Они подчеркнули, что инструментарий Вашингтона лишился всех козырей, и теперь Белый дом вынужден перейти к языку угроз в отношении Анкары.