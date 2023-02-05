Мировые золотовалютные резервы резко сократились в 2022 году

По данным издания, прошлогоднее падение сравнимо с показателем 2015 года, когда золотовалютные резервы сократились на 711 млрд долларов. Отмечается, что в 2022 году больше всего объем накопленного золота сократили в Швейцарии (186 млн долларов), Японии (134 млн долларов) и Сингапуре (128 млн долларов).