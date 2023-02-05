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Арестович: ВСУ в ближайшие месяцы ждут неприятности на поле боя

Армия
Арестович: ВСУ в ближайшие месяцы ждут неприятности на поле боя

Подразделения Вооруженных сил России могут полностью освободить Донбасс в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что ВСУ не удастся избежать «кровавой драки» из-за более сильного положения России, поэтому украинские войска в ближайшее время столкнутся с серьезными проблемами на поле боя.

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается», — объяснил он.

Арестович добавил, что украинская сторона уже потеряла шанс одержать победу в противостоянии.
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