Подразделения Вооруженных сил России могут полностью освободить Донбасс в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он отметил, что ВСУ не удастся избежать «кровавой драки» из-за более сильного положения России, поэтому украинские войска в ближайшее время столкнутся с серьезными проблемами на поле боя.
«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается», — объяснил он.
Арестович добавил, что украинская сторона уже потеряла шанс одержать победу в противостоянии.