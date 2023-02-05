«Севилья» не заинтересована в услугах наставника «Спартака» Абаскаля

Андалусийская «Севилья» не собирается предлагать контракт главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом сообщил агент специалиста Давид Собрадо.
Официальный представитель Абаскаля сообщил, что у «Севильи» нет никакого интереса к тренеру. Собрадо подтвердил данную информацию изданию «РБ Спорт».
«Это фейковые новости», — сказал испанец.
«Спартак» под руководством Абаскаля занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые набрали 36 очков по итогам 17 проведенных туров. «Спартак» отстает от идущего на первом месте петербургского «Зенита» на шесть баллов.