«Севилья» не заинтересована в услугах наставника «Спартака» Абаскаля

«Спартак» под руководством Абаскаля занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые набрали 36 очков по итогам 17 проведенных туров. «Спартак» отстает от идущего на первом месте петербургского «Зенита» на шесть баллов.