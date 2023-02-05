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«Севилья» не заинтересована в услугах наставника «Спартака» Абаскаля

Спорт
«Севилья» не заинтересована в услугах наставника «Спартака» Абаскаля

Андалусийская «Севилья» не собирается предлагать контракт главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом сообщил агент специалиста Давид Собрадо.

Официальный представитель Абаскаля сообщил, что у «Севильи» нет никакого интереса к тренеру. Собрадо подтвердил данную информацию изданию «РБ Спорт».

«Это фейковые новости», — сказал испанец.

«Спартак» под руководством Абаскаля занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые набрали 36 очков по итогам 17 проведенных туров. «Спартак» отстает от идущего на первом месте петербургского «Зенита» на шесть баллов.
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