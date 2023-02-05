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Частный жилой дом с мансардой сгорел в СНТ «Лесное» в Красногвардейском районе Петербурга

Происшествия
Частный жилой дом с мансардой сгорел в СНТ «Лесное» в Красногвардейском районе Петербурга

Спасателям только к утру удалось полностью ликвидировать пожар в двухэтажном частном жилом доме в СНТ «Лесное» в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило поздно ночью 4 февраля. Локализовать пламя удалось через полтора часа, а полностью потушить только к утру. К тушению привлекались 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Здание выгорело полностью, никто не пострадал.

В Северной столице значительно увеличилось число пожаров не только в жилом фонде, но и историческом. По данным за 2022 год, Петербург лишился более 70 зданий, представляющих культурную ценность. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, команда губернатора Александра Беглова искать решение проблемы отказывается.
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