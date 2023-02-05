Частный жилой дом с мансардой сгорел в СНТ «Лесное» в Красногвардейском районе Петербурга

В Северной столице значительно увеличилось число пожаров не только в жилом фонде, но и историческом. По данным за 2022 год, Петербург лишился более 70 зданий, представляющих культурную ценность. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, команда губернатора Александра Беглова искать решение проблемы отказывается.