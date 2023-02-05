Республиканцы призвали к отставке Байдена из-за китайского воздушного шара

После того, как американские ВВС все же уничтожили аэростат, Байден заявил прессе, что еще в среду поручил военным сбить зонд «как можно скорее». Однако из опасений, что падение обломков может привести к разрушениям и жертвам на земле, Пентагон был вынужден дожидаться возможности безопасного уничтожения шара.