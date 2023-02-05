Республиканцы призвали к отставке Байдена из-за китайского воздушного шара

Вашингтон, 5 февраля. В Республиканской партии призвали президента Джо Байдена уйти в отставку после скандала, связанного с полетом китайского разведывательного аэростата над США.
Об этом заявил член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, конгрессмен Джо Уилсон. По его мнению, Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны покинуть свои посты, поскольку они продемонстрировали неспособность обеспечить безопасность Соединенных Штатов.
«Катастрофическое зрелище с китайским воздушным шаром-шпионом явно угрожало американским семьям от Аляски до моей родной общины в Южной Каролине и подтверждает, что президент Байден и вице-президент Харрис должны уйти в отставку», — написал Уилсон в Twitter.
Республиканец подчеркнул, что его призывы не связаны с партийной принадлежностью. Он объяснил, что основным критерием успешной администрации являются лидерские качества, которыми команда Байден — Харрис не обладает.
Уилсон добавил, что необходимость отставки Байдена и Харрис усиливается их «политикой открытых границ», которая ослабила национальную безопасность.
«Когда произойдет внутреннее нападение, Байден и Харрис не смогут адекватно отреагировать. Заслуживающее доверия руководство крайне важно для защиты американских семей», — указал он.
Несколько членов Республиканской партии поддержали своего коллегу, обвинив Белый дом в «слабой» реакции на вторжение иностранного разведывательного зонда в воздушное пространство Соединенных Штатов.
«Почему ему позволили летать над всей страной в течение стольких дней? Вы знаете, если посмотреть на это, национальная безопасность — это одна из самых важных вещей для любой страны. Это основная функция правительства», — заявил конгрессмен от Южной Каролины Рассел Фрай.
Главный республиканец в Сенатском комитете по вооруженным силам, сенатор Роджер Уикер уверен, что администрация Байдена нарушила протокол по защите воздушного пространства США, попытавшись скрыть факт вторжения китайского зонда. Он подчеркнул, что действия команды Байдена требуют проверки.
«Если сообщения прессы верны, администрация Байдена с самого начала надеялась скрыть этот инцидент от американского народа. Белый дом обязан конгрессу и американскому народу ответить на этот провал, и я намерен получить эти ответы без промедления», — предупредил Уикер.
После того, как американские ВВС все же уничтожили аэростат, Байден заявил прессе, что еще в среду поручил военным сбить зонд «как можно скорее». Однако из опасений, что падение обломков может привести к разрушениям и жертвам на земле, Пентагон был вынужден дожидаться возможности безопасного уничтожения шара.
«После тщательного анализа военное командование США определило, что падение воздушного шара над сушей представляло неоправданный риск для людей на большой территории из-за размера и высоты воздушного шара и его полезной нагрузки для наблюдения», — заявил глава военного ведомства Ллойд Остин.
Вместе с тем в Пентагоне признали, что зонд нес разведывательное оборудование, которое использовалось для сбора различных данных.
Как отмечают эксперты, учитывая маршрут полета аэростата, который пролегал над стратегическими ядерными объектами США, ущерб для национальной обороны может быть значительным.