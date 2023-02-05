Издание EADaily проанализировало курсы важного для РФ валютного трио

Издание EADaily опубликовало курсы наиболее значимого для России валютного трио. В него входит доллар, евро и юань. В материале говорится о том, как они торгуются по отношению друг к другу.
Сообщается, что стоимость евро к доллару составляет 1 к 1,09, тогда как евро к юаню — 1 к 7,37. В то же время стоимость доллара к юаню — 1 к 6,75. Китайская валюта ранее приобрела значение для российского финансового рынка в контексте санкционного давления Запада.
Юань стал инструментом, который Центробанк России выбрал в качестве средства реализации валютных интервенций. При этом их объем значительно увеличился с начала года.