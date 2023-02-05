Издание EADaily проанализировало курсы важного для РФ валютного трио

Сообщается, что стоимость евро к доллару составляет 1 к 1,09, тогда как евро к юаню — 1 к 7,37. В то же время стоимость доллара к юаню — 1 к 6,75. Китайская валюта ранее приобрела значение для российского финансового рынка в контексте санкционного давления Запада.