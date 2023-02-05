Врач Уайтли назвал способ снизить риск тромбоза без лекарств

Среди наиболее распространенных причин тромбоза врач назвал изменения состава крови, варикоз и отсутствие физической активности. Он подчеркнул, что обезвоживание в этом случае относится к первому фактору. Уайтли убежден, что вода будет самым безопасным средством для уменьшения риска образования тромбов, поскольку она быстро усваивается и попадает непосредственно в кровоток.