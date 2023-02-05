Врач Уайтли назвал способ снизить риск тромбоза без лекарств

Уменьшить риск образования тромбов поможет употребление обычной воды, заявил сосудистый хирург Марк Уайтли.
Слова врача приводит издание Daily Express. По словам Уайтли, обезвоживание приводит к сгущению крови и возникновению тромбов. Он рекомендовал пить достаточно воды, чтобы кровь разжижалась и легче проходила по венам — это поможет снизить риск тромбоза.
Среди наиболее распространенных причин тромбоза врач назвал изменения состава крови, варикоз и отсутствие физической активности. Он подчеркнул, что обезвоживание в этом случае относится к первому фактору. Уайтли убежден, что вода будет самым безопасным средством для уменьшения риска образования тромбов, поскольку она быстро усваивается и попадает непосредственно в кровоток.