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Посол Барбин рассказал о наличии враждебного отношения к российским дипломатам в Дании

Политика
Посол Барбин рассказал о наличии враждебного отношения к российским дипломатам в Дании

Откровенные недружественные действия в отношении работников российских диппредставительств периодически фиксируются на территории датского государства. Такой информацией поделился посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин.

Руководитель дипмиссии в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости пояснил, что враждебное отношение к сотрудникам российских ведомств наблюдается во многих западных государствах. Это проявляется не только в виде угрожающих и оскорбительных высказываний, но и в совершении варварских действий в отношении дипучреждений Москвы.

«Дания не является в этом контексте исключением», — сказал Барбин.

Напомним, что Копенгаген вслед за Западом ввел против Москвы множество ограничительных мер. Санкции стали ответом Европы на российскую спецоперацию на Украине.
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