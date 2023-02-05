Посол Барбин рассказал о наличии враждебного отношения к российским дипломатам в Дании

Откровенные недружественные действия в отношении работников российских диппредставительств периодически фиксируются на территории датского государства. Такой информацией поделился посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин.
Руководитель дипмиссии в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости пояснил, что враждебное отношение к сотрудникам российских ведомств наблюдается во многих западных государствах. Это проявляется не только в виде угрожающих и оскорбительных высказываний, но и в совершении варварских действий в отношении дипучреждений Москвы.
«Дания не является в этом контексте исключением», — сказал Барбин.
Напомним, что Копенгаген вслед за Западом ввел против Москвы множество ограничительных мер. Санкции стали ответом Европы на российскую спецоперацию на Украине.