Жители Одессы остаются без электричества из-за масштабной аварии на подстанции «Укрэнерго»

Одесса и часть Одесского района по-прежнему остаются без электричества, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
Сейчас энергетики пытаются запитать объекты критической инфраструктуры. Кроме того, на всей территории области продолжаются экстренные отключения света.
Причиной массового отключения электроэнергии стала вторая за сутки серьезная авария на подстанции «Укрэнерго». Она произошла утром 4 февраля.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко ранее сообщил, что без электричества остались почти 500 тысяч абонентов. На данный момент планируется доставить в Одессу все генераторы, которые есть в наличии в минэнерго.