СК устанавливает подробности гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

Следователи приступили к установлению обстоятельств гибели командира отделения пожарной части в результате пожара в Московской области. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении СК России.
По предварительным данным, все произошло во время тушения возгорания в частном доме в поселке Ашукино. В какой-то момент на сотрудника Мособлпожспаса обрушилась часть конструкции. Травмы получил начальник караула другой пожарной части, который пытался спасти коллегу. Его доставили в больницу с травмами.
Известно, что хозяин дома остался жив. Он рассказала, что возгорание началось в пристройке, затем огонь перекинулся на мансарду здания. Проводится проверка.