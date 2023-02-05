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СК устанавливает подробности гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

Происшествия
СК устанавливает подробности гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

Следователи приступили к установлению обстоятельств гибели командира отделения пожарной части в результате пожара в Московской области. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении СК России.

По предварительным данным, все произошло во время тушения возгорания в частном доме в поселке Ашукино. В какой-то момент на сотрудника Мособлпожспаса обрушилась часть конструкции. Травмы получил начальник караула другой пожарной части, который пытался спасти коллегу. Его доставили в больницу с травмами.

Известно, что хозяин дома остался жив. Он рассказала, что возгорание началось в пристройке, затем огонь перекинулся на мансарду здания. Проводится проверка.
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