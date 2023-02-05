СК устанавливает подробности гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

По предварительным данным, все произошло во время тушения возгорания в частном доме в поселке Ашукино. В какой-то момент на сотрудника Мособлпожспаса обрушилась часть конструкции. Травмы получил начальник караула другой пожарной части, который пытался спасти коллегу. Его доставили в больницу с травмами.